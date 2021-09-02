Twitter представил функцию, которая позволяет пользователям зарабатывать деньги

02.09.2021 12:44

Укринформ

Социальная сеть Twitter представила новую функцию, которая позволяет популярным пользователям зарабатывать деньги на собственных твитах.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Функция Super Follows («супер подписчики») позволяет пользователям с по меньшей мере 10 тыс. подписчиков взимать с других пользователей плату за доступ к контенту, предназначенному только для подписчиков.

Для того чтобы иметь доступ к Super Follows, пользователи соцсети также должны опубликовать по меньшей мере 25 твитов за последние 30 дней, находиться в США и быть совершеннолетним (18+).

Отмечается, что перед началом работы новой функции на аккаунте, администрация Twitter проведет небольшой опрос по нескольким вопросам, среди которых «Под какую категорию деятельности (игры, комедия и т.д.) будет подпадать Ваш контент на платформе?» и «Как Вы планируете использовать Super Follows?».

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Как сообщал Укринформ, в феврале этого года в СМИ появилась информация о том, что администрация соцсети Twitter рассматривает введение некоторых платных функций на платформе.

По материалам: Укринформ