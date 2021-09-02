Телескоп NASA показал скопление галактик в созвездии Змея

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02.09.2021 11:23

Укринформ

Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала фотографию группы галактик в созвездии Змея.

Как передает Укринформ, об этом обсерватория сообщила в Твиттере.

«Сегодня Чандра смотрит на группу галактик в (созвездии – ред.) Змея», – говорится в сообщении.

В обсерватории также добавили, что рядом находится грандиозная спиральная галактика NGC 6118, которая расположена примерно в 83 миллионах световых лет от Земли.

«В этой галактике произошел взрыв сверхновой в 2004 году, который с тех пор постепенно угасает», – добавили в обсерватории.

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Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию объекта Гербига – Аро, который находится в созвездии Ориона.

Перше фото: NASA/CXC/NGST

По материалам: Укринформ