NASA тестирует аэротакси с вертикальным взлетом

02.09.2021 19:02

Укринформ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и американская компания Joby Aviation начали испытания электрического аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на TechXplore.

Отмечается, что испытания продлятся до 10 сентября на базе электромобилей Joby в Калифорнии.

Тестовые полеты являются частью кампании NASA Advanced Air Mobility (AAM) по наблюдению за аэротакси и определению их безопасности для пассажиров.

Это впервые, когда NASA протестует самолет eVTOL. Ожидается, что в будущем eVTOL могут стать воздушными такси для людей в городах и районах по всей стране.

Эксперты NASA в ходе испытаний будут собирать подробные данные об «эксплуатационных и акустических характеристиках, которые будут полезны при моделировании будущих концепций воздушного транспорта».

Когда самолет Joby будет летать по запланированному сценарию испытаний, команда NASA будет собирать информацию о том, как движется транспортное средство, как оно звучит и как оно взаимодействует с контролерами.

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Как пишет издание, команда развернет мобильную акустическую установку и построит массив из более чем 50 микрофонов для измерения акустического профиля самолета на различных этапах полета.

Эти тесты помогут выявить пробелы в действующих правилах и политике Федерального авиационного управления США, чтобы обеспечить возможность включения самолетов ААМ в Национальную систему воздушного пространства, говорится в публикации. Эта кампания с целью улучшения мобильности воздушного пространства в США будет проходить в нескольких местах в течение нескольких лет.

Фото: Joby Aviation

По материалам: Укринформ