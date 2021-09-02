Ирландия оштрафовала WhatsApp на €225 миллионов за четыре нарушения

Ирландия оштрафовала WhatsApp на €225 миллионов за четыре нарушения

02.09.2021 18:11

Укринформ

Председатель Комиссии по вопросам защиты информации Ирландии Хелен Диксон оштрафовала компанию WhatsApp на 225 млн евро за четыре нарушения Общего регламента защиты данных Евросоюза конфиденциальности данных пользователей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Irish Times.

«Все четыре нарушения, на мой взгляд, имеют очень серьезный характер», – заявила Диксон.

Отмечается, что сначала Диксон предложила оштрафовать WhatsApp на 30-50 миллионов евро. Однако регуляторы по защите персональных данных из 8 стран Евросоюза обжаловали ее предложение в Европейском совете по защите данных, который, в свою очередь, и приказала главе ирландского регулятора увеличить сумму штрафа.

В WhatsApp уже заявили, что обжалуют сегодняшнее решение.

По данным Yahoo News, ирландский регулятор начал расследование в отношении WhatsApp еще в декабре 2018 года с целью проверить, выполнил ли мессенджер свои обязательства по соблюдению Общего регламента защиты данных Евросоюза – сообщать своим пользователям относительно использования их данных. Это, в частности, включало информацию об обмене данными между WhatsApp и другими компаниями Facebook.

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Как сообщал Укринформ, Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC) оштрафовала соцсеть Facebook и стриминговую платформу Netflix на более 5 млн долларов США за нарушения конфиденциальности пользователей.

По материалам: Укринформ