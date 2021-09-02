Google научила нейросети реставрировать старые фотографии

02.09.2021 06:13

Укринформ

Технология Google SR3 поможет восстановить старые семейные портреты при помощи создания изображений высокой четкости с использованием моделей диффузии.

Разработка поискового гиганта полагается на нейросети, передает Укринформ со ссылкой на petapixel.

В целом были представлены две новые модели диффузии ­– модели со сверхвысоким разрешением изображения (SR3) и каскадные модели диффузии (CDM) с использованием искусственного интеллекта для создания изображений с высокой точностью.

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Модель SR3 обучена преобразовывать изображение с низким разрешением в подробный результат с высоким разрешением, который превосходит существующие глубокие генеративные модели, такие как генеративные состязательные сети (GAN) при оценке человека.

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Новая технология позволяет увеличивать разрешение изображения в 16 раз, сохраняя ключевые детали. Она позволяет повысить разрешение с 32×32 пикселя до 64×64, а затем до 256×256. Фотография размером 64×64 может быть увеличена до 256×256, а затем до 1024×1024.

Как ранее сообщало агентство, Google будет производить собственные процессоры для смартфонов.

По материалам: Укринформ