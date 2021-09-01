Зеленский обсудил с директором NASA проекты, к которым может присоединиться Украина

Зеленский обсудил с директором NASA проекты, к которым может присоединиться Украина

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31.08.2021 19:54

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Твиттере, передает Укринформ.

"Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором @NASA @SenBillNelson проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", – сообщил Зеленский.

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Президент написал, что "ждем Билла Нельсона с визитом в Украине".

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

1 сентября должны состояться переговоры глав государств.

Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

Фото: Twitter, Instagram

По материалам: Укринформ