Украина и США заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов

Украина и США заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов

01.09.2021 00:29

Укринформ

Между Украиной и США заключен Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство обороны.

Документ определяет взаимную заинтересованность сторон и желание расширения сотрудничества в использовании космического пространства.

"Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией", – говорится в сообщении.

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Это обеспечит Украине создание условий для получения от Космического командования США информации и услуг по космической ситуационной осведомленности.

Реализация Меморандума позволит получить информацию о состоянии общей околоземной космической обстановки и количества каталогизированных космических объектов и их распределение по типу. Также, текущее состояние космической деятельности стран мира по численности их космических объектов и количеству космических запусков.

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Благодаря дальнейшему сотрудничеству в соответствии с положениями Меморандума Украина получит данные о численном и качественном составе орбитальных группировок действующих космических аппаратов космических систем, сможет оценить их общие функциональные возможности по основным пространственным и временным характеристикам, определить космические объекты для наблюдения отечественными средствами, в частности радиолокационными.

Это позволит идентифицировать действующие космические аппараты во всех доступных открытых ресурсах и моделировать их орбитальный полет, исследовать их функциональные возможности, формировать отечественный главный и частичные каталоги космических объектов, совершенствовать их количественные и качественные характеристики.

Документ создаст условия для получения конкретной системной информации в сфере космической ситуационной осведомленности для должностных лиц и специалистов органов государственного и военного управления, военного командования, других составляющих сектора безопасности и обороны Украины, учреждений и организаций Государственного космического агентства Украины, научных и других работников.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

31 августа Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.

По материалам: Укринформ