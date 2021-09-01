Выход новых Apple Watch откладывается из-за инженерных сложностей

01.09.2021 05:36

Укринформ

Производство новых смарт-часов Apple Watch в значительной степени задерживается из-за сложной конструкции нового гаджета.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Nikkei.

В то же время, производители Apple Watch 7 (ожидается, что это устройство будет называться именно так) начали небольшое их производство на прошлой неделе, но столкнулись с критическими проблемами в достижении удовлетворительных показателей.

Три источника подчеркнули, что нынешнее неутешительное качество производства можно объяснить сложностью дизайна гаджета, который значительно отличается от качества предыдущих поколений часов. Монтажники обнаружили проблемы при сборке модулей электроники, компонентов и дисплеев.

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В результате производство новых часов было приостановлено, поскольку Apple и ее поставщики пытаются решить проблемы и дополнительно сертифицировать конструкции, прежде чем начать массовое производство.

Планируется, что следующее поколение Apple Watch будет оснащено новыми функциями, такими как измерение артериального давления. Новый продукт также должен соответствовать требованиям водонепроницаемости, что еще больше увеличивает инженерные и производственные сложности.

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В то же время пандемия COVID-19 осложнила Apple и ее поставщикам рабочие поездки для проверки новых спецификаций, что, в свою очередь, помешало своевременному выявлению трудностей с дизайном новых Apple Watch до начала их тестового производства.

В ближайшие недели Apple планировала представить новые часы вместе с последними iPhone. Но упомянутые выше проблемы могут серьезно задержать эти планы.

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Apple Watch, впервые выпущенный в 2015 году, является одним из самых быстрорастущих продуктов для знаменитой американской технологической компании. Новые функции, такие как электрокардиография, отслеживание сна и возможность разблокировать iPhone во время ношения маски, помогли увеличить популярность этого гаджета.

По данным исследовательской компании IDC, Apple является крупнейшим в мире производителем смарт-часов, компания в прошлом году выпустила 36 миллионов часов Apple.

По материалам: Укринформ