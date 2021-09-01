В Китае начали тестировать робота-хирурга, проводящего гинекологические операции

01.09.2021 19:04

Укринформ

Эндоскопический хирургический робот, разработанный китайской компанией Edge Medical Robotics Co., Ltd., перешел в фазу клинических испытаний в области гинекологии в двух больницах КНР.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

С помощью этого робота гинекологи смогут более качественно выполнять операции, чем используя только традиционные методы оперирования. Кроме того, роботизированная хирургия позволит уменьшить хирургические травмы и осложнения после операций, а также ускорить процесс выздоровления пациентов.

Читайте также: Tesla разрабатывает роботов-гуманоидов для «опасных и скучных» задач

Клинические испытания нового робота начались в главном госпитале Народно-освободительной армии Китая в Пекине и первой больнице Чжэнчжоуского университета в центрально-китайской провинции Хэнань.

Главный исполнительный директор компании Edge Medical Robotics Ван Цзяньчэнь назвал новую разработку важным шагом на пути развития отечественных медицинских технологий. Он отметил, что из-за технологических барьеров на китайском рынке хирургических роботов долгое время доминировала иностранная продукция.

Читайте также: Boston Dynamics показал акробатические трюки роботов

"На данный момент лишь несколько крупных больниц в Китае позволили себе приобрести хирургов-роботов для гинекологических и акушерских операций. Высокие расходы делают такие роботизированные операции недоступными для большинства пациентов, что ограничивает развитие роботизированной хирургии в Китае", – сказал Цзяньчэнь.

Как сообщал Укринформ, японское правительство планирует создать условия для более широкого практического использования роботов в ряде сфер.

По материалам: Укринформ