В Австралии впервые в мире дрон помог распутать электрокабели

В Австралии впервые в мире дрон помог распутать электрокабели

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01.09.2021 17:21

Укринформ

Дрон австралийской компании Infravision смог распутать электрокабели, находившиеся в отдаленной и недоступной части электросети на севере Сиднея.

Как передает Укринформ, об этом сообщает InnovationAus.

800 метров электрокабелей запутались в результате сильных порывов ветра на севере Сиднея. Компания-электропоставщик Ausgrid заявила, что в результате вероятного дальнейшего трения между кабелями около 70 тысяч человек могли остаться без света.

По словам представителя компании Infravision Пола Кроуфорда, его команда нашла метод использования дрона со специально разработанным крючком для того, чтобы распутать эти кабели.

Отмечается, что беспилотник с крючком совершил несколько подъемов для того, чтобы распутать кабели на участках длиной в 40-60 метров.

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Как сообщал Укринформ, норвежская компания Nordic Unmanned разработала мультикоптер для инспектирования железнодорожных путей.

Фото с сайта: innovationaus.com

По материалам: Укринформ