Samsung «научил» новые умные часы работать как рация

31.08.2021 14:53

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung выпустила для своих фирменных смарт-часов приложение WalkieTalkie для двусторонней голосовой связи между гаджетами.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

Данная функция пока доступна только для моделей Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic.

Владельцы таких смарт-часов смогут разговаривать друг с другом в режиме рации Push-to-Talk.

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Как отмечает издание, компания Apple добавила аналогичную функцию в свои Apple Watch еще в 2018 году. Но в то время как функция рации Apple позволяет общаться только двум людям одновременно, Samsung поддерживает «двух или более пользователей», давая возможность создать канал Walkie-Talkie для общения в чате.

Как сообщал Укринформ, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M32 5G.

По материалам: Укринформ