Новый этап отношений Украины и США: Уруский о меморандуме по сотрудничеству в космической сфере

Новый этап отношений Украины и США: Уруский о меморандуме по сотрудничеству в космической сфере

01.09.2021 15:06

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский убежден, что подписанный с США меморандум о сотрудничестве в использовании космического пространства принесет положительные результаты для Украины.

Об этом он написал в Фейсбуке, комментируя соответствующий документ.

«Убежден, это новый этап отношений между нашими странами, который, безусловно, принесет положительные результаты для нашей страны», – подчеркнул Уруский.

Вице-премьер отметил, что меморандум предусматривает усиление двустороннего взаимодействия по обмену информацией между Государственным космическим агентством Украины и Космическим командованием США. Документ, в частности, регламентирует обмен информацией с целью решения нештатных ситуаций, которые могут возникнуть с космическими аппаратами во время их вывода на орбиту, схода с орбиты, вхождения в атмосферу, утилизации и многое другое.

Меморандум, по словам Уруского, создает благоприятные условия для получения от Космического командования США информации и услуг по космической ситуационной осведомленности, текущее состояние космической деятельности стран мира по численности их космических объектов и количеству космических запусков.

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Важным также является то, что это сотрудничество позволит идентифицировать действующие космические аппараты во всех доступных открытых ресурсах и моделировать их орбитальный полет, формировать отечественный каталог космических объектов, а также получать конкретную системную информацию в сфере космической ситуационной осведомленности для органов государственного и военного управления, военного командования и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины, подчеркнул вице-премьер-министр.

Как сообщалось, 31 августа в ходе официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в США был подписан Меморандум между Государственным космическим агентством Украины (ГКАУ) и Министерством обороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

По материалам: Укринформ