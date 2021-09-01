NASA отложило запуск спутника – не хватило топлива для ракеты

NASA отложило запуск спутника – не хватило топлива для ракеты

01.09.2021 14:15

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) перенесло запуск спутника Landsat 9 в связи с нехваткой жидкого азота.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

Первоначально запуск Landsat 9 был запланирован с космодрома в Калифорнии на 16 сентября, однако сейчас NASA отложит его как минимум до 23 сентября.

«Текущие потребности в медицинском жидком кислороде повлияли на доставку необходимого жидкого азота до космодрома Ванденберг от Агентства оборонной логистики (DLA) и его поставщика Airgas», – заявили в NASA.

Landsat 9 будет запущен на ракете Atlas V от компании United Launch Alliance, которая использует керосин в качестве топлива.

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Как сообщал Укринформ, американская компания United Launch Alliance (ULA), которая является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin и осуществляет запуски в интересах Пентагона, больше не будет закупать российские двигатели РД-180.

По материалам: Укринформ