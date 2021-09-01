Mercedes представил гибрид с семью режимами управления

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01.09.2021 09:57

Укринформ

Компания Mercedes-AMG GmbH, являющаяся подразделением немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz, представила новый автомобиль 2023 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CarBuzz.

В середине автомобиля установлен стандартный двигатель V8 с мощностью 639 лошадиных сил и крутящим моментом 664 Нм. Электрический мотор добавляет еще 204 л.с. и 236 Нм.

Таким образом общая мощность гибрида составляет 843 л.с., а крутящий момент составляет 1034 Нм.

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В AMG заявляют, что 2023 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance разгоняется до 96 км в час за 2,5 секунды, или до 201 км за менее чем 10 секунд.

Mercedes представил мощный автомобиль-гибрид / Фото: Mercedes

Максимальная скорость авто – 315 км в час.

Отмечается, что на одном электричестве автомобиль может проехать 11 км, а максимально разогнаться до 129 км в час.

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Всего в хэтчбеке будут имеющиеся семь режимов управления, среди которых спортивный и комфортный.

Несмотря на то, что компания пока не объявила стоимость одного экземпляра, следует ожидать, что 2023 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance будет стоить гораздо больше, чем модель GT 63 S ($161,900).

Первые доставки ожидаются в США в 2023 году.

Как сообщал Укринформ, японская компанияNissan представила новый автомобиль 2023 Nissan Z.

По материалам: Укринформ