Китайский марсоход проработал на поверхности Красной планеты 100 дней

31.08.2021 13:33

Укринформ

Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило, что марсоход "Чжужун", доставленный на поверхность Красной планеты 22 мая, проработал на Марсе уже 100 дней.

Об этом сообщает Синьхуа, передает Укринформ.

По состоянию на понедельник, 30 августа, "Чжужун" преодолел 1064 м поверхности Марса, в то время как орбитальный аппарат находится на орбите уже 403 дня.

По данным CNSA, марсоход и орбитальный аппарат работают в штатном режиме, как и их подсистемы.

Зонды испытают солнечную засветку в середине-конце сентября, когда Солнце выровняется с Землей и Марсом, а его излучение нарушит связь между зондами и наземными станциями.

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Орбитальный аппарат и марсоход не будут работать до тех пор, пока не закончится вышеупомянутое космическое явление.

Отмечается, что марсоход "Чжужун" является частью китайской миссии на Марс "Тяньвэнь-1", которая стартовала 23 июля 2020 года и состоит из орбитального и посадочного модулей.

Как сообщал Укринформ, марсоход Perseverance от NASA попытается еще раз получить керн с породой на Марсе.

По материалам: Укринформ