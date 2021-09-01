Instagram обяжет пользователей указывать свой возраст

31.08.2021 15:40

Укринформ

Социальная сеть Instagram будет просить пользователей указать дату их рождения – чтобы запустить новые функции и показывать различный контент.

Об этом соцсеть сообщила в блоге, передает Укринформ.

Администрация соцсети отметила, что данная информация позволяет усовершенствовать безопасность для молодежи и обеспечить правильный опыт для правильной возрастной группы.

Эта информация также позволит соцсети персонализировать рекламу, запрещая таким образом контент 18+ для детской аудитории.

Отмечается, что данные изменения касаются только людей, которые не указали дату рождения. Поэтому соцсеть будет посылать соответствующие извещения пользователям, чтобы те указали данную информацию, чтобы продолжать пользоваться Instagram. В частности, это касается чувствительного контента.

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"Мы понимаем, что кто-то может указать не ту дату, и разрабатываем новые системы для решения этой проблемы. Как мы недавно сообщали, мы используем искусственный интеллект для оценки возраста людей на основе таких сообщений, как "С днем ​​рождения". В будущем, если кто-то скажет нам, что он старше определенного возраста, а наши технологии будут свидетельствовать об обратном, мы предложим пользователю несколько вариантов, чтобы подтвердить его возраст", – говорится в блоге.

В марте соцсеть внесла изменения, запрещающие взрослым отправлять сообщения пользователям до 18 лет, которые на них не подписаны.

Фото: ALAMY

По материалам: Укринформ