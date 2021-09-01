Apple разрабатывает спецприложение для любителей классической музыки

31.08.2021 19:57

Укринформ

Американська компанія Apple планує наступного року представити спеціальний додаток для любителів класичної музики.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Компания в понедельник объявила о приобретении стримингового сервиса Primephonic, который специализируется на классической музыке. При этом условия соглашения не разглашаются.

Плейлисты и контент купленного сервиса будут интегрированы в Apple Music, в то время как Primephomic перестанет быть доступным с 7 сентября.

Apple также пообещала, что подписчики Primephonic получат бесплатный доступ к Apple Music в течение 6 месяцев.

Отмечается, что Apple ежегодно покупает десятки компаний, часто для того, чтобы приобрести инженеров с опытом работы в определенных сферах или ключевые технологии из других отраслей. Некоторые из крупнейших и самых громких приобретений компании были именно в музыкальном пространстве.

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Так, в 2014 году Apple приобрела производителя наушников Beats за 3 миллиарда долларов, а в 2017 году сервис Shazam за 400 млн долларов США.

Как сообщал Укринформ, компания Google Japan разрабатывает технологию, которая позволит людям с нарушениями зрения самостоятельно совершать пробежки на свежем воздухе.

По материалам: Укринформ