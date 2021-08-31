Toyota возобновляет работу беспилотных автобусов после аварии на Паралимпиаде
Toyota возобновляет работу беспилотных автобусов после аварии на Паралимпиаде
31.08.2021 09:09
Укринформ
Компания Toyota возобновляет эксплуатацию своих беспилотных автобусов в деревне Паралимпийских игр в Токио после произошедшей там аварии на прошлой неделе.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.
Обслуживание модулей e-Palette было остановлено после того, как на прошлой неделе автомобиль сбил слабовидящего спортсмена.
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Арамицу Китазоно, член сборной Японии по дзюдо, был ранен, когда шел по пешеходному переходу в четверг.
Спортсмен не получил серьезных травм, но из-за порезов и синяков вынужден был отказаться от участия в соревнованиях.
Теперь у транспортных средств будет больше контроля оператора и дополнительный персонал, чтобы избежать наездов на людей.
Фото: Toyota
По материалам: Укринформ