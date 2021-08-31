Штаты дадут Укргидрометцентру $300 миллионов на модернизацию – Кульбида

Штаты дадут Укргидрометцентру $300 миллионов на модернизацию – Кульбида

31.08.2021 15:48

Укринформ

Украинский гидрометеорологический центр находится в процессе получения кредита от США в размере 300 млн долларов.

Как передает Укринформ, об этом директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в интервью изданию Парламент.UA.

"Мы сейчас в процессе получения кредита от США в размере 300 млн долларов, которые должны пойти на модернизацию Укргидрометцентра", – сказал он.

Как заявил Кульбида, "если это удастся, то мы станем не только одним из лучших метеорологических центров в Европе, но и войдем в ТОП лучших Гидрометцентров мира".

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Как сообщал Укринформ, в марте Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и американская компания BARON – Critical Weather Intelligence (Baron Services, Inc) подписали протокол о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности.

В Министерстве внутренних дел отметили, что сотрудничество имеет целью полностью реформировать гидрометеорологическую систему Украины, которая не обновлялась с 70-х годов прошлого века.

По материалам: Укринформ