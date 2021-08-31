Федоров в США встретился с вице-президентом Google – говорили о YouTube и контенте РФ

Федоров в США встретился с вице-президентом Google – говорили о YouTube и контенте РФ

31.08.2021 21:33

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Вашингтоне обсудил с вице-президентом Google Караном Бхатия результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы.

Об этом Федоров сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война", – подчеркнул правительственный чиновник.

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По его словам, компании Google предложено привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии, убежден Федоров.

Он отметил, что среди важных вопросов, которые обсуждались, была и оптимизация сотрудничества по приложению "Дія" и возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts – это специальная программа поддержки креаторов на 2021-2022 годы. Объем фонда составляет $100 млн. Авторы самых популярных и виральних роликов смогут зарабатывать от $100 до $10 000.

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"В Украине очень развита креативная индустрия. Мы имеем большое количество рекламных и маркетинговых агентств. Наши режиссеры получают награды за украинские фильмы. Клипмейкеры снимают видео мировых звезд, например Coldplay, рекламу для таких компаний, как Apple, и высоко ценятся во всем мире", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Он выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Google, которая уделяет особое внимание Украине. "Ведь мы хотим, чтобы международные компании не просто присутствовали в Украине, но и масштабировали здесь свой бизнес", – подчеркнул Федоров.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский и члены украинской делегации находятся в Вашингтоне с визитом.

По материалам: Укринформ