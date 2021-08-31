Американская логистическая компания тестирует на дорогах автономного робота для доставки

Американская логистическая компания тестирует на дорогах автономного робота для доставки

31.08.2021 18:00

Укринформ

Американская транснациональная логистическая компания FedEx Corporation тестирует на дорогах города Ричардсона (штат Техас) прототип автономных роботов для доставки.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Dallas Morning News.

Робот Roxo весит 204 кг, а его высота составляет 1,68 м. Аппарат способен перевозить до 45 килограммов груза – по дороге и тротуару.

Благодаря сенсорам робот способен "видеть" объекты и движения на расстоянии 45 метров.

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После испытаний робот будет усовершенствован в лабораториях FedEx.

Фото: Courtesy of city of Richardson video screenshot

По материалам: Укринформ