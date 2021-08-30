В Узбекистане заявляют, что вывели помидоры с COVID-вакциной внутри

В Узбекистане заявляют, что вывели помидоры с COVID-вакциной внутри

29.08.2021 22:19

Укринформ

В Узбекистане ученые начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса внутри.

Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Cursor.

Как отмечается, узбекские ученые создали сорт помидора, который должен стать альтернативой обычной прививке.

Исследователи клонировали часть клетки вируса COVID-19, обнаруженной в Узбекистане, полученный материал они ввели в растительную клетку.

Читайте также: В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения

Выяснилось, что помидоры, выращенные в результате такого эксперимента, якобы, могут вырабатывать вакцину от коронавирусной болезни.

Ученые занимаются разведением "волшебных" томатов с января 2021 года. По прогнозам, первый урожай этих овощей можно будет собрать уже через два месяца.

Читайте также: Эстония разработала спрей, защищающий даже от штамма Delta

Впрочем, "волшебный" эффект помидоров еще должен быть подтвержден исследованиями, а сама разработка должна быть оценена экспертами ВОЗ.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро воскресенья, 29 августа, зарегистрировано 216 766 751 случай заболевания COVID-19, в частности 4 508 171 летальный, выздоровели 193 697 396 человек.

По материалам: Укринформ