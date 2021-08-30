Hubble показал, как рождаются звезды в созвездии Ориона
Hubble показал, как рождаются звезды в созвездии Ориона
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30.08.2021 12:21
Укринформ
Телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию объекта Гербига – Аро, который находится в созвездии Ориона.
Как передает Укринформ, об этом сообщает обсерватория.
Объект на фотографии называется HH111.
Отмечается, что новые звезды часто очень активны, в некоторых случаях они выбрасывают очень узкие струи быстродвижущегося ионизированного газа – газа, настолько горячего, что его молекулы и атомы потеряли электроны.
Затем потоки ионизированного газа сталкиваются с облаками газа и пыли, которые окружают новые звезды, на скорости в сотни километров в секунду.
ESA/Hubble & NASA
Именно эти энергичные столкновения и создают объекты Гербига – Аро, такие как HH111.
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Объекты Гербига – Аро – это небольшие зоны туманностей, связанных с молодыми звездами. Они образуются, когда газ, выброшенный ими, взаимодействует с окружающими облаками из газа и пыли на скорости в несколько сотен километров в секунду. Объекты Гербига – Аро характерны для областей формирования звезд; иногда они наблюдаются у отдельных звезд – вытянутыми вдоль их оси вращения.
Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал снимок рассеянного звездного скопления NGC 2164 в созвездии Золотая Рыба.
По материалам: Укринформ