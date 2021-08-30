Google разрабатывает приложение для бегунов с нарушениями зрения

Google разрабатывает приложение для бегунов с нарушениями зрения

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30.08.2021 14:50

Укринформ

Компания Google Japan разрабатывает технологию, которая позволит людям с нарушениями зрения самостоятельно совершать пробежки на свежем воздухе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Бегун прикрепляет к животу смартфон с установленной специальной программой-приложением. Камера смартфона использует искусственный интеллект распознавания изображений для того, чтобы анализировать положение своего владельца относительно линии, проведенной по земле.

Если бегун находится на верном пути, устройство издает мягкий звук. Если же он отклоняется от маршрута, звук становится громче, предупреждая об этом.

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Компания рассчитывает запустить данную систему в практическое использование.

Google выражает намерение усовершенствовать систему с тем, чтобы она справлялась со своей задачей даже тогда, когда линию покрывают опавшие листья или грязь.

Как сообщал Укринформ, ученые из Хьюстонской методистской больницы (США) смогли уменьшить прогрессирование раковой опухоли у человека благодаря использованию прототипа магнитного шлема.

Фото: projectguidelinejp

По материалам: Укринформ