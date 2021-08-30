Технологии

Google разрабатывает приложение для бегунов с нарушениями зрения

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Google разрабатывает приложение для бегунов с нарушениями зрения

Google разрабатывает приложение для бегунов с нарушениями зрения

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30.08.2021 14:50

Укринформ

Компания Google Japan разрабатывает технологию, которая позволит людям с нарушениями зрения самостоятельно совершать пробежки на свежем воздухе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Бегун прикрепляет к животу смартфон с установленной специальной программой-приложением. Камера смартфона использует искусственный интеллект распознавания изображений для того, чтобы анализировать положение своего владельца относительно линии, проведенной по земле.

Google разрабатывает приложение для бегунов с нарушениями зрения

Если бегун находится на верном пути, устройство издает мягкий звук. Если же он отклоняется от маршрута, звук становится громче, предупреждая об этом.

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Компания рассчитывает запустить данную систему в практическое использование.

Google выражает намерение усовершенствовать систему с тем, чтобы она справлялась со своей задачей даже тогда, когда линию покрывают опавшие листья или грязь.

Google разрабатывает приложение для бегунов с нарушениями зрения

Как сообщал Укринформ, ученые из Хьюстонской методистской больницы (США) смогли уменьшить прогрессирование раковой опухоли у человека благодаря использованию прототипа магнитного шлема.

Фото: projectguidelinejp

По материалам: Укринформ

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