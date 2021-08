Астронавт «посмотрел» в «глаз» урагана Ида из космоса

Фото

30.08.2021 10:24

Укринформ

С Международной космической станции французский астронавт Томас Песке сделал фотографии середины урагана "Ида", накрывшего Соединенные Штаты.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.

L'œil de l'#OuraganIda. Ces tempêtes, toujours plus fréquentes, font toujours plus de dégâts, et on pense à ceux qui la subiront en espérant qu’ils seront préparés et qu’ils resteront sains et saufs. pic.twitter.com/jzvX8x40L4

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 29, 2021

«Глаз урагана "Ида"», – подписал Песке свои фотографии.

По его словам, эти ураганы происходят все чаще и наносят все больший ущерб.

Как сообщал Укринформ, в пятницу «Ида», дойдя до Мексиканского залива, резко усилилась: порывы ветра достигали 128 км/ч. Национальный центр ураганов прогнозировал для южного побережья США «чрезвычайно опасный ураган» 4-й категории с максимальным ветром 225 км/ч.

Президент США Джо Байден объявил в Луизиане чрезвычайную ситуацию в ожидании урагана «Ида».

Власти Луизианы объявили об эвакуации населения со всего прибрежного региона, в том числе из Нового Орлеана. У больших супермаркетов и бензозаправок образовались пробки, люди закупают воду и предметы первой необходимости.

Читайте также: Ураган «Ида» вынудил реку Миссисипи изменить направление течения

В результате урагана "Ида", который обрушился в воскресенье на американский штат Луизиана, погиб один человек.

Сейчас "Ида" ослабела до второй категории. Порывы ветра достигают 170 км/ч. Ураган распространяется дальше вглубь суши. Угрозу представляют сильные осадки и подъем воды в реках, вызывающие наводнения.

По материалам: Укринформ