Астронавт «посмотрел» в «глаз» урагана Ида из космоса
Астронавт «посмотрел» в «глаз» урагана Ида из космоса
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30.08.2021 10:24
Укринформ
С Международной космической станции французский астронавт Томас Песке сделал фотографии середины урагана "Ида", накрывшего Соединенные Штаты.
Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.
L'œil de l'#OuraganIda. Ces tempêtes, toujours plus fréquentes, font toujours plus de dégâts, et on pense à ceux qui la subiront en espérant qu’ils seront préparés et qu’ils resteront sains et saufs. pic.twitter.com/jzvX8x40L4
— Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 29, 2021
«Глаз урагана "Ида"», – подписал Песке свои фотографии.
По его словам, эти ураганы происходят все чаще и наносят все больший ущерб.
Как сообщал Укринформ, в пятницу «Ида», дойдя до Мексиканского залива, резко усилилась: порывы ветра достигали 128 км/ч. Национальный центр ураганов прогнозировал для южного побережья США «чрезвычайно опасный ураган» 4-й категории с максимальным ветром 225 км/ч.
Президент США Джо Байден объявил в Луизиане чрезвычайную ситуацию в ожидании урагана «Ида».
Власти Луизианы объявили об эвакуации населения со всего прибрежного региона, в том числе из Нового Орлеана. У больших супермаркетов и бензозаправок образовались пробки, люди закупают воду и предметы первой необходимости.
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В результате урагана "Ида", который обрушился в воскресенье на американский штат Луизиана, погиб один человек.
Сейчас "Ида" ослабела до второй категории. Порывы ветра достигают 170 км/ч. Ураган распространяется дальше вглубь суши. Угрозу представляют сильные осадки и подъем воды в реках, вызывающие наводнения.
По материалам: Укринформ