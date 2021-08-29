В японских экспрессах появятся вагоны для удаленной работы

29.08.2021 04:06

Укринформ

Операторы скоростных поездов синкансэн в Японии создают особые условия для тех пассажиров, которые во время поездки работают в удаленном режиме.

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

С октября железнодорожные компании JR Tokai и JR West будут предоставлять один вагон в суперэкспрессе «Нодзоми» для пассажиров, работающих в удаленном режиме. Эти поезда связывают такие крупные японские города, как Токио, Осака и Фукуока.

«В некоторых вагонах будут сняты ограничения на время пользования бесплатным Wi-Fi, и беспроводные сигналы будут закодированы для обеспечения безопасности. Другие дополнительные услуги включают мягкую подставку для персонального компьютера и личную перегородку, отгораживающую экран», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что операторы на других маршрутах синкансэн также тестируют подобные услуги.

Как замечает NHK, эти действия предпринимаются в связи с тем, что все больше людей выбирают гибкий график работы в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, железнодорожные компании надеются вернуть пассажиров, совершающих деловые поездки, так как пандемия привела к общему снижению числа пользователей синкансэн.

По материалам: Укринформ