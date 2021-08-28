Телескоп Джеймса Вебба испытали на Земле и готовят к запуску в космос

Телескоп Джеймса Вебба испытали на Земле и готовят к запуску в космос

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28.08.2021 14:17

Укринформ

NASA и его партнеры, работающие над космическим телескопом Джеймса Уэбба, завершили последние испытания этой гигантской обсерватории. Сейчас телескоп готовят к перевозке на космодром в Южной Америке для запуска.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

Задуманный более 30 лет назад как преемник передового на то время космического телескопа «Хаббл», «Джеймс Уэбб» станет крупнейшей обсерваторией, которую когда-либо выводили на земную орбиту.

Этот телескоп будет наблюдать Вселенную без искажений с Земли, с выгодной позиции вокруг так называемой лагранжевой точки 2 (L2). Расположенная примерно в 1,5 млн км от Земли, L2 является одной из пяти точек вокруг Солнца и Земли, где гравитационные силы обоих тел находятся в равновесии.

«Космический телескоп Джеймса Уэбба NASA достиг важного поворотного момента на пути к запуску с завершением окончательной интеграции и тестирования обсерватории», – говорится в заявлении Грегори Робинсона, директора программы Уэбба в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

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Теперь инженерные группы должны обеспечить безопасную доставку 6,5-тонного телескопа на Европейский космопорт в Куру, Французская Гвиана. Подготовка к отправке будет завершена в сентябре.

ESA, партнер NASA в проекте космического телескопа Джеймса Уэбба, обеспечивает запуск на борту своей ракеты Ariane 5.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ