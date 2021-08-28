Perseverance снова готовится добыть образец марсианского грунта

28.08.2021 06:21

Укринформ

Марсоход Perseverance попытается еще раз получить керн с породой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NASA.

Теперь ученые уверены, что ничего не рассыплется, ведь цель пробозаборника – камень. Команда считает, что вероятной причиной неудачи сбора грунта во время первой попытки было то, что он был слишком сыпучий.

После первой неудачи марсоход отправился в местность, которая получила название "Цитадель", чтобы попытаться выполнить свою миссию еще раз.

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"Цитадель" – локация, расположенная на дне кратера Е́зеро. Ученые убеждены в том, что эти горные породы не будут столь сыпучими, как те, что использовались во время первой попытки.

Ближайшие несколько дней Perseverance будет пробовать отшлифовать выбранный учеными камень, чтобы понять, стоит ли продолжать операцию с этой горной породой.

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Напомним: марсоход NASA Perseverance предпринял первую попытку сбора образцов почвы в начале августа, но она была неудачной.

Марсоход впервые просверлил на поверхности Красной планеты небольшое отверстие размером с палец. Но трубка для забора образцов оказалась пустой. После анализа данных и фотографий с марсохода в течение нескольких дней команда NASA Perseverance определила, что скала, скорее всего, рассыпалась в прах или на «мелкие фрагменты».

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«Похоже, что порода не была достаточно прочной для образования керна», — заявила Луиза Джандура, главный инженер системы отбора проб. Собранный материал, вероятно, находится или в нижней части скважины, или в сочетании выбуренной породы, или в какой-то их комбинации.

Ученые подчеркивают, что провал с первой попыткой забора проб ни был технической проблемой. Perseverance сделал все, что предусматривал алгоритм.

По материалам: Укринформ