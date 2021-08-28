Квантовая криптография, голос Шевченко и COVID-маска из серебра и меди – техновинки недели

Квантовая криптография, голос Шевченко и COVID-маска из серебра и меди – техновинки недели

28.08.2021 11:00

Укринформ

На этой неделе Toshiba заявила об эпохальном достижении в квантовой передаче информации, компания Blue Origin осуществила запуск космического корабля, а в Мексике создали маску из нанослоев серебра и меди, которая нейтрализует коронавирус. Кроме того, благодаря новейшим технологиям команда украинских креативщиков воспроизвела голос Тараса Шевченко, Apple запатентовала новую функцию, а Корея оштрафовала Facebook и Netflix более чем на $5 миллионов.

Космос

NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей

NASA опубликовало снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции.

Фото: www.nasa.gov

На фотографии можно увидеть смену дня и ночи над Землей.

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Hubble показал рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба

Телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию рассеянного звездного скопления NGC 2164 в созвездии Золотая Рыба.

Космический объект находится в галактике Большое Магелланово Облако.

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Маск сообщил о 100 тысячах терминалах Starlink в космосе

За последние три недели интернет-сервис Илона Маска добавил к своим подписчикам еще 10 000 пользователей.

Сейчас проект спутникового интернета Starlink уже начал работу в 14 странах.

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Китай запустил на орбиту экспериментальный коммуникационный спутник

В Китае запустили в космос экспериментальный коммуникационный спутник №7 с космодрома Сичан.

Отмечается, что запуск спутника произошел с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B".

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Ближе к Солнцу, чем Меркурий: ученые зафиксировали самый быстрый астероид

Исследователи из Института Карнеги (США) зафиксировали в космосе самый быстрый астероид 2021 PH27, который ближе вращается вокруг Солнца, чем планета Меркурий.

Фото: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

Для выявления 2021 PH27 ученые использовали камеру DECam с расширенной способностью 570 мегапикселей, которая размещена на 4-метровом телескопе им. Виктора М. Бланко в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

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Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий

К концу мая 2023 года Китай планирует запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, предназначенных для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций (ЧС) в городах.

Проект был официально запущен 24 августа на космодроме Вэньчан островной провинции Хайнань на юге Китая. Его разработчиком является компания Tianjin Satcom Geohe Technologies.

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Аппарат ESA показал оползень на Марсе

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) сделал фотографию оползня на Красной планете.

Фото: esa.int

Фотография 5-километрового оползня была сделана еще 13 апреля у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис на Марсе.

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К Земле приближается астероид больше двух Биг-Бенов

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що 29 серпня повз Землю пролетить великий астероїд 2021 PT.

Фото: Getty Images/Science Photo Library RF

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 110 до 240 метров, в то время как высота Биг-Бена равна 96 м.

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Ученые обнаружили новый класс экзопланет, где возможна жизнь

Астрономы из Кембриджского университета (Великобритания) выделили новый класс экзопланет, которые могут поддерживать жизнь, что могло бы значительно ускорить поиск жизни вне нашей Солнечной системы.

Ученые идентифицировали новый класс жизнепригодных планет, названных планетами "Гицеан" (Hycean).

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Компания Blue Origin осуществила запуск космического корабля

В среду состоялся восьмой полет в космос ракеты New Shepard.

Также это была восемнадцатая космическая миссия для компании Blue Origin.

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Американская компания ULA больше не будет покупать российские двигатели для космических ракет

Американская компания United Launch Alliance (ULA), которая является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin и совершает запуски в интересах Пентагона, больше не будет закупать российские двигатели РД-180.

Компания в середине десятилетия окончательно откажется от использования ракеты-носителя Atlas V, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180, заменив ее новой – Vulcan. До тех пор ULA планирует осуществить еще 29 миссий с использованием Atlas V.

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ІТ и гаджеты

Facebook хочет перенести звонки с Messenger в основное приложение – СМИ

Компания Facebook тестирует голосовые и видеозвонки в основном приложении соцсети.

«Новая функция – только в тестовом виде, она призвана уменьшить необходимость переключения между основным приложением Facebook и его службой обмена сообщениями (Facebook Messenger – ред.)», – рассказал директор по управлению продуктами в Messenger Коннор Хейс.

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Apple запатентовала новую функцию – отвечать на звонки с помощью дыхания

Компания Apple получила патент в Офисе по патентам и товарным знакам США (USPTO) на новую функцию для Apple Watch и iPhone, которая позволит управлять устройствами с помощью своего дыхания.

В названии технологии в самом патенте указано «выявление дыхания и переключение режимов при помощи электронного устройства».

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Новый формат дисплея и мощная батарея: Samsung представил новый 5G-смарфтон

Южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M32 5G.

Устройство имеет 16,5-сантиметровый дисплей Infinity-V с разрешением HD+.

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Корея оштрафовала Facebook и Netflix

Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC) оштрафовала соцсеть Facebook и стриминговую платформу Netflix более чем на 5 млн долларов США за нарушение конфиденциальности пользователей.

Facebook получила строгий штраф в размере 6,46 млрд вон (5,5 млн долларов). Для комиссии это стал второй по величине выписанный штраф по этот день.

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WhatsApp тестирует емодзи для реакции на сообщения

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям реагировать на сообщения других людей в переписках.

Пока функция проходит тестирование в ограниченном кругу людей.

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Xiaomi представила два ноутбука

Китайская компания Xiaomi представила два новых ноутбука Mi NoteBook Ultra и Mi NoteBook Pro.

В Mi NoteBook Ultra установлен процессор Intel Core i5-11300H или Core i7-11370H 11-го поколения. При этом операционная память равна 8 или 16Гб, а внутренняя – 512 ГБ.

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Китай создает блокчейн-платформу для обслуживания грузоперевозок с Европой

Государственное управление валютного контроля КНР создало платформу цифрового финансового сервиса с применением технологии блокчейна, нацеленную на содействие развитию операций грузоперевозок по железнодорожным маршрутам между Китаем и Европой.

Действуя по принципу "одно окно", эта платформа предоставляет комплексные услуги по цифровым финансовым операциям, включая оформление заявок на финансирование и предоставление кредитов.

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Toshiba заявила об эпохальном достижении в квантовой передачи информации

Японская корпорация Toshiba сообщила о прорыве в квантовой криптографии после эксперимента с применением самой передовой технологии, которая использует частицы света для передачи информации.

По информации компании, группа исследователей из Toshiba и Клиники университета Тохоку применила квантовую криптографию, чтобы безопасно отправить и сохранить данные генома человека. Как известно, эти данные являются исключительно конфиденциальными с точки зрения личной информации.

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Роботы и искусственный интеллект

Китай продолжил миссию марсохода Zhurong

Китайский аппарат Zhurong завершил свою трехмесячную миссию, но продолжит изучать Марс.

Отмечается, что аппарат продолжит изучать дно древнего озера на Марсе.

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Благодаря новейшим технологиям удалось синтезировать голос Шевченко без какой-либо записи

Благодаря новейшим технологиям команда украинских креативщиков воспроизвела голос знаменитого Кобзаря – Тараса Шевченко. Этот проект приурочен 30 годовщине Независимости Украины.

Как отмечается, первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году, через 16 лет после смерти Тараса Шевченко, поэтому записей голоса писателя не существует. Но сейчас благодаря новейшим технологиям смогли приблизиться к его воспроизведению.

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Правительство Японии хочет расширить применение роботов на фоне пандемии – СМИ

Японское правительство планирует создать условия для более широкого практического использования роботов в ряде сфер.

Для выполнения этой задачи министерство промышленности Японии планирует запросить около 17 миллионов долларов для проектного бюджета на новый финансовый год.

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Наука

В пиве нашли 100 тысяч уникальных веществ

Группа немецких ученых из Мюнхенского технического университета обнаружила более 100 тысяч уникальных веществ в пиве.

Всего было исследовано 467 сортов пива, среди которых крафтовое и аббатское, из Соединенных Штатов, Латинской Америки, Европы, Африки и Восточной Азии.

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В Мексике создали многоразовую наномаску, которая уничтожает коронавирус

Исследователи Национального автономного университета Мексики (UNAM) создали маску из нанослоев серебра и меди, которая нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Свое изобретение университет назвал SakCu, где Sak – значит серебро, а Cu – химический символ меди.

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В Турции исследовали череп со следами трепанации, которому 9,5 тысячи лет

Турецкие ученые в Аксарае исследовали найденный археологами череп со следами оперативного вмешательства, которому 9,5 тысячи лет.

В Турции исследовали череп со следами операции, которому 9,5 тысячи лет / Фото: ntv.com.tr

«Ученые определили, что прооперированная женщина прожила около 10 дней после процедуры», – рассказал директор музея Аксарая Юсуф Алтын.

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Автомобили

Mazda остановила производство на ключевых заводах из-за сбоя поставок из Китая

Автомобилестроительная компания Mazda остановила производство на ключевых предприятиях в Японии из-за нарушения поставок комплектующих из Китая.

Как отмечается, производственные линии на двух заводах Mazda на западе Японии были остановлены поздно вечером в понедельник. Предполагается, что их работа не возобновится по пятницу включительно.

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Opel показал мини-электрокар, который разгоняется до 45 км / ч

Немецкий автопроизводитель Opel представил компактный электрический автомобиль Rocks-e.

Длина двухместного электрокара составляет всего 2,41 м, а ширина – 1,39 м. Вес автомобиля составляет всего 471 кг.

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Первое фото: scitechdaily.com

По материалам: Укринформ