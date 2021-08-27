Xiaomi представила два ноутбука

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26.08.2021 19:57

Укринформ

Китайская компания Xiaomi представила два новых ноутбука Mi NoteBook Ultra и Mi NoteBook Pro.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Moneycontrol.

В Mi NoteBook Ultra установлен процессор Intel Core i5-11300H или Core i7-11370H 11-го поколения. При этом операционная память равна 8 или 16Гб, а внутренняя – 512 ГБ.

Дисплей в 39,6 сантиметров с разрешением в 3200 x 2000 пикселей с частотой обновления экрана 90Гц. Батарея позволяет работать ноутбуку более 12 часов. Толщина устройства составляет 17,9 мм, а его общий вес – 1,7 кг.

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Отмечается, что в Mi NoteBook Pro установлен процессор Intel Core i5-11300H или Core i7-11370H 11-го поколения. При этом операционная память равна 8 или 16Гб, а внутренняя – 512 ГБ.

Дисплей в 35,5 сантиметров с разрешением в 2560 x 1600 пикселей с частотой обновления экрана 60 Гц. Батарея позволяет работать ноутбуку 11 часов. Толщина устройства составляет 17,3 мм, а его общий вес – 1,4 кг.

Оба ноутбука будут доступны в сером цвете с 31 августа.

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Стоимость базовой модели Mi NoteBook Ultra стартует от 810 долларов США, а Mi NoteBook Pro – от 770 долларов США

Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания LG Electronics Inc. представила новый ноутбук LG UltraGear 17.

По материалам: Укринформ