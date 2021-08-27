В Турции исследовали череп со следами трепанации, которому 9,5 тысячи лет

В Турции исследовали череп со следами трепанации, которому 9,5 тысячи лет

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27.08.2021 14:20

Укринформ

Турецкие ученые в Аксарае исследовали найденный археологами череп со следами оперативного вмешательства, которому 9,5 тысячи лет.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа со ссылкой на телеканал NTV.

«Ученые определили, что прооперированная женщина прожила около 10 дней после процедуры», – рассказал директор музея Аксарая Юсуф Алтын.

Ученые установили, что женщине было около 25 лет, она жила 9,5 тысячи лет тому назад. В ее черепе были обнаружены два круглых отверстия. Исследователи заметили, что после операции происходило восстановление тканей черепа.

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По результатам исследования ученые делают вывод, что эта находка является доказательством древнейшей трепанации черепа.

В Турции исследовали череп со следами операции, которому 9,5 тысячи лет / Фото: ntv.com.tr

Раскопки в провинции Стамбул, в частности в районе Ашикли Хеюк, продолжаются с 1989 года. Первые поселения здесь датированы 8400 до н.э.

По данным Национального музея медицины Украины, трепанацию практиковали в глубокой древности представители разных народов мира. Такое хирургическое вмешательство проводились с лечебной целью (удаление попавших в голову остатков оружия; обломков костей в ране; устранение внутричерепного давления) и ритуальной, когда трепанационное отверстие делали в стереотипном участке черепа, куда, по представлению древнего человека, попал злой дух и принес болезни.

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По статистике, большинство древних трепанаций были успешными, то есть «пациент» переживал операцию и жил еще некоторое время. Об этом свидетельствует полное заживление костной ткани вокруг трепанационного отверстия.

На сегодняшний день во время археологических раскопок найдено значительное количество черепов человека с трепанационными отверстиями. Их находят во всех концах мира – от Америки, Греции, Африки и до Дальнего Востока и Полинезии.

Ранее считалось, что первые вмешательства начали проводится 7 тысяч лет тому назад. В то же время в Украине, в Днепропетровской области на Мамай-горе, в скифском захоронении обнаружен череп со свидетельством трепанации, датируемый X тыс. до н.э.

По материалам: Укринформ