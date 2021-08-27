В Мексике создали многоразовую наномаску, которая уничтожает коронавирус

В Мексике создали многоразовую наномаску, которая уничтожает коронавирус

27.08.2021 13:38

Укринформ

Исследователи Национального автономного университета Мексики (UNAM) создали маску из нанослоев серебра и меди, которая нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Свое изобретение университет назвал SakCu, где Sak – значит серебро, а Cu – химический символ меди.

В UNAM заявили, что при высокой вирусной концентрации коронавирус исчезал с маски более чем на 80% примерно за 8 часов.

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Если вирусная нагрузка была низкой, то в течение двух часов вирусная РНК вовсе не прослеживалась.

По словам ученых, при контакте с нанослоем серебра и меди мембрана SARS-CoV-2 разрывается, и его РНК повреждается.

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Таким образом, даже если утилизировать такую ​​маску ненадлежащим образом, то она не будет иметь на себе частиц инфекции, в отличие от обычных масок для лица.

В UNAM подчеркнули, что SakCu является многоразовой, ее можно стирать до 10 раз, и она не утратит своих свойств.

Как сообщалось, по данным Worldometer в мире по состоянию на утро 27 августа зафиксировали 215 495 617 случаев коронавируса, в частности 4 488 844 летальные, выздоровели 192 683 664 человека.

По материалам: Укринформ