Турецкий БПЛА с украинским двигателем готовят к передаче силам безопасности

Турецкий БПЛА с украинским двигателем готовят к передаче силам безопасности

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27.08.2021 04:15

Укринформ

Турецкий БПЛА Akıncı, на котором установлен двигатель украинского производства, проходит последние испытания к передаче силам безопасности, запланированной на 29 августа.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении на официальной странице производителя этих БПЛА – турецкой компании Baykar Makina в Твиттере.

«Готовим Bayraktar Akıncı к вылету из гнезда … Последние три дня до передачи БПЛА Bayraktar Akıncı, который будет несокрушимым охранником нашего неба, силам безопасности», — говорится в сообщении.

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На странице размещено видео длительного процесса испытаний, тестирования и подготовки БПЛА Akıncı.

Bayraktar #AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor…

📢 Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine SON 3 GÜN!

📆 29.08.2021#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍 pic.twitter.com/Klfq4GB86A

— BAYKAR (@Baykar_Savunma) August 26, 2021

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Как сообщал Укринформ, турецкая военная компания Bayrak Makina сейчас использует украинские двигатели в производстве беспилотников нового поколения Аkıncı, а в дальнейшем планирует устанавливать их на всю продукцию компании.

По материалам: Укринформ