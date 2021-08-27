Технологии

Toshiba заявила об эпохальном достижении в квантовой передачи информации

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Toshiba заявила об эпохальном достижении в квантовой передачи информации

Toshiba заявила об эпохальном достижении в квантовой передачи информации

27.08.2021 10:46

Укринформ

Японская корпорация Toshiba сообщила о прорыве в квантовой криптографии после эксперимента с применением самой передовой технологии, которая использует частицы света для передачи информации.

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

По информации компании, группа исследователей из Toshiba и Клиники университета Тохоку применила квантовую криптографию, чтобы безопасно отправить и сохранить данные генома человека. Как известно, эти данные являются исключительно конфиденциальными с точки зрения личной информации.

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Ученые зашифровали огромные объемы данных и передали их в несколько локаций в пределах коммуникационной сети. Сохранение в памяти и регенерация были выполнены в течение 20-30 минут.

Метод группы является более безопасным и менее дорогим, чем привычные средства, которые обычно требуют дисков или пленки, говорится в публикации.

Утверждается, что это первый в мире подобный эксперимент.

По материалам: Укринформ

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