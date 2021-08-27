Toshiba заявила об эпохальном достижении в квантовой передачи информации
Toshiba заявила об эпохальном достижении в квантовой передачи информации
27.08.2021 10:46
Укринформ
Японская корпорация Toshiba сообщила о прорыве в квантовой криптографии после эксперимента с применением самой передовой технологии, которая использует частицы света для передачи информации.
Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.
По информации компании, группа исследователей из Toshiba и Клиники университета Тохоку применила квантовую криптографию, чтобы безопасно отправить и сохранить данные генома человека. Как известно, эти данные являются исключительно конфиденциальными с точки зрения личной информации.
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Ученые зашифровали огромные объемы данных и передали их в несколько локаций в пределах коммуникационной сети. Сохранение в памяти и регенерация были выполнены в течение 20-30 минут.
Метод группы является более безопасным и менее дорогим, чем привычные средства, которые обычно требуют дисков или пленки, говорится в публикации.
Утверждается, что это первый в мире подобный эксперимент.
По материалам: Укринформ