Техногиганты выделят миллиарды долларов на кибербезопасность в США

27.08.2021 09:40

Укринформ

На встрече с президентом США Джо Байденом бизнес-лидеры в различных отраслях согласились выделить миллиарды долларов на усиление киберзащиты страны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Встреча состоялась в Белом доме на фоне нескольких громких кибератак, в том числе относительно правительственного подрядчика программного обеспечения SolarWinds и нефтепровода Colonial Pipeline.

Обязательства, которые взяли на себя техногиганты, варьируются от продвижения новых отраслевых стандартов до предоставления другим предприятиям более мощных инструментов безопасности и обучения специалистов, занимающих примерно 500 000 рабочих мест в сфере кибербезопасности в США.

Президент Байден недавно подписал распоряжение, которое требует от американских агентств использовать двухфакторную аутентификацию, чтобы предотвратить кибератаки.

В Белом доме заявили, что Apple создаст программу, направленную на улучшение безопасности в технологических цепях поставок, которая будет включать работу с поставщиками для внедрения многофакторной аутентификации и обучения безопасности.

Google заявила, что в течение пяти лет будет инвестировать более 10 млрд долларов на усиление кибербезопасности, и пообещала провести обучение 100 000 американцев в таких технических областях, как поддержка ІТ и аналитика данных с помощью программы «Сертификат карьеры».

Microsoft выделит 20 миллиардов долларов в течение пяти лет на поставку более продвинутых средств безопасности. Компания также выделит 150 миллионов долларов, чтобы помочь государственным учреждениям модернизировать системы безопасности и расширить партнерские отношения по обучению кибербезопасности.

Компания IBM заявила, что в течение трех лет научит более 150 000 человек навыкам кибербезопасности. Компания также объявила о новом решении для хранения данных для критически важных инфраструктурных компаний и заявила, что работает над созданием безопасных методов шифрования для квантовых вычислений.

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Как сообщалось, администрация США последовательно обвиняет российские спецслужбы в кибератаках на американские учреждения и инфраструктуру.

Вашингтон в этом году ввел санкции против РФ, связанные с нападением на компанию SolarWinds и проникновением через ее программное обеспечение в государственные и частные учреждения США.

В мае этого года хакеры атаковали крупнейшего на востоке США оператора трубопровода Colonial Pipeline, который занимается транспортировкой нефтепродуктов вдоль атлантического побережья страны. Американские спецслужбы связали нападение с хакерами, находящимися в России.

Компания остановила работу системы на несколько дней, что спровоцировало острый дефицит и резкое подорожание топлива в этой части США. Оператор был вынужден уплатить вымогателям около $4,4 миллиона, чтобы восстановить контроль над своими операциями и возобновить поставки услуг.

По материалам: Укринформ