Правительство переназначило председателя Государственного космического агентства

27.08.2021 11:59

Укринформ

Кабинет Министров на заседании 26 августа назначил Владимира Тафтая председателем Государственного космического агентства, а Владимира Беню – его первым заместителем.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По информации ведомства, Тафтай с марта 2021 года возглавляет Государственное космическое агентство. С ним был заключен контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины COVID-19.

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Беня ранее занимал должность первого заместителя начальника Киевского представительства генерального заказчика Государственного космического агентства.

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Кроме того, на Правительственном портале обнародовано распоряжение о назначении Анастасии Бондарь заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как сообщалось, Кабинет Министров определил победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Евгения Кузькина.

По материалам: Укринформ