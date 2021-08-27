Китай создает блокчейн-платформу для обслуживания грузоперевозок с Европой
Китай создает блокчейн-платформу для обслуживания грузоперевозок с Европой
27.08.2021 05:56
Укринформ
Государственное управление валютного контроля КНР создало платформу цифрового финансового сервиса с применением технологии блокчейна, нацеленную на содействие развитию операций грузоперевозок по железнодорожным маршрутам между Китаем и Европой.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.
Действуя по принципу "одно окно", эта платформа предоставляет комплексные услуги по цифровым финансовым операциям, включая оформление заявок на финансирование и предоставление кредитов.
Через эту платформу получили финансовую поддержку на общую сумму в 1,25 млрд юаней (около 194 млн долларов США) 30 предприятий в таких отраслях, как логистика и трансграничная торговля.
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Технология блокчейн особенно эффективна при проверке подлинности данных и надзоре за повторным финансированием.
Вышеназванная платформа нацелена на повышение возможностей банков предотвращать и контролировать кредитные риски, разрабатывать больше кредитных продуктов и сокращать финансовые затраты для предприятий.
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Как известно, блокчейн – это вид базы данных. С английского название переводится как «цепочка блоков». В ней содержатся записи о совершенных сделках или транзакциях, причем удалить эти записи нельзя, можно лишь добавить новые. В этом основное отличие блокчейна от обычных баз данных. Еще один важный принцип технологии блокчейна – отсутствие единого контролера – система управляется многими участниками.
По материалам: Укринформ