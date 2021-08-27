Киевстар ввел для абонентов возможность идентификации через приложение «Дія»

27.08.2021 09:07

Укринформ

Абоненты Киевстара отныне могут использовать свои документы из приложения «Дія» для идентификации в фирменных магазинах оператора и мультибрендовых магазинах партнеров.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Киевстара.

«Все операции, которые раньше требовали оригинала паспорта, теперь можно осуществлять быстрее и проще с приложением "Дія". Среди самых популярных услуг – переход на контрактную форму обслуживания, замена SIM-карты, переход на Киевстар от другого оператора и др.» – рассказали в компании.

Отмечается, что воспользоваться "Дією" можно не только в фирменных магазинах «Киевстар», но и в магазинах партнеров, в частности мультибрендовых сетях электроники "Алло", "ЖЖУК" и др. Для идентификации абонентам достаточно в приложении открыть документ, удостоверяющий личность, и выбрать опцию "штрих-код". Работник магазина внесет код в систему, и абоненту останется только подтвердить запрос на передачу копии цифрового документа.

Киевстар сообщает, что совместно с сервисом государственных услуг "Дія" интегрировал процесс идентификации пользователей в собственные IT-системы, обеспечивающие абонентам более защищенный способ проверки документов и сократить время обслуживания.

Вместо бумажных договоров теперь можно оформлять и подписывать электронную версию с помощью цифровой графической подписи.

«Киевстар завершил внедрение во всех своих магазинах цифровой графической подписи документов на экране планшета или смартфона. Для этого Digital-команда и ритейл Киевстар разработали специальное приложение Jet для обслуживания клиентов и продавцов», – сообщает оператор.

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Как отмечается, подписью можно воспользоваться, например, при подключении контрактных тарифов. При этом оформление контракта потребует считанных минут, поскольку не нужно тратить время на подготовку и печать бумажных документов. Это еще и более экологично, ведь абоненты вместо бумажных документов получают их электронную версию на свой email. Такие документы имеют такую же юридическую силу, как и напечатанный вариант, отметили в Киевстаре.

В компании подчеркнули, что новая услуга стала возможной благодаря поддержке регулятора отрасли – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, которая изменила устаревшие нормы и открыла дополнительные возможности для реализации современных цифровых решений.

Фото: Киевстар

По материалам: Укринформ