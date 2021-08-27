К Земле приближается астероид больше двух Биг-Бенов

К Земле приближается астероид больше двух Биг-Бенов

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26.08.2021 11:13

Укринформ

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що 29 серпня повз Землю пролетить великий астероїд 2021 PT.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Star.

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 110 до 240 метров, в то время как высота Биг-Бена равна 96 м.



Фото: Getty Images/Science Photo Library RF

Он максимально приблизится к Земле в воскресенье, 29 августа.

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Скорость движения астероида – около 25 700 км в час. Расстояние от него до нашей планеты будет равно более 4,8 миллиона километров.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для человечества.

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Как сообщал Укринформ, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса проинформировало, что 21 августа вблизи Земли пролетел крупный астероид 2016 AJ193.

Фото: Getty Images/iStockphoto

По материалам: Укринформ