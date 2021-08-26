YouTube удалил миллион видео с дезинформацией о коронавирусе

26.08.2021 11:57

Укринформ

С февраля 2020 года YouTube удалил миллион видео, содержавших опасную дезинформацию о COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом проинформировал директор по продуктам YouTube Нил Махон, сообщает Engadget.

«Дезинформация переместилась с маргинального направления в основной… Теперь она проникает во все аспекты общества, иногда прорываясь сквозь сообщества с молниеносной скоростью», – отметил Махон.

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По его словам, устранение дезинформации – лишь один из аспектов подхода компании. YouTube также работает над «сбором информации из надежных источников и сокращением распространения видео с вредоносной дезинформацией».

В то же время он отметил, что «плохой контент» составляет лишь небольшой процент контента YouTube в целом.

«Плохой контент составляет лишь крошечный процент от миллиардов видео на YouTube (около 0,16-0,18% от общего числа просмотров оказывается контентом, нарушающим наши правила)», – подчеркнул Махон.

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Он добавил, что YouTube удаляет почти 10 миллионов видео ежеквартально, «большинство из которых не набирает даже 10 просмотров».

Недавно компания Facebook выступила с аналогичным аргументом относительно контента на своей платформе. На прошлой неделе социальная сеть опубликовала отчет, в котором утверждалось, что самые популярные сообщения – это мемы и другой неполитический контент. И, столкнувшись с критикой по поводу обращения с COVID-19 и дезинформацией о вакцинах, компания утверждала, что дезинформация о вакцинах "не соответствует типу контента, который видит большинство пользователей».

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Как пишет издание, и Facebook, и YouTube подверглись проверкам за свою политику относительно дезинформации о здоровье во время пандемии. Обе платформы имеют более миллиарда пользователей. Однако они до сих пор отказываются раскрывать подробности о том, как распространяется ложная информация о вакцинах и здоровье или сколько пользователей с ней сталкиваются.

Фото: dpa

По материалам: Укринформ