WhatsApp тестирует емодзи для реакции на сообщения

26.08.2021 11:15

Укринформ

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям реагировать на сообщения других людей в переписках.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Пока функция проходит тестирование в ограниченном кругу людей.

Отмечается, что пользователи смогут реагировать на сообщения других людей различными эмодзи, как это сейчас уже возможно в Facebook Messenger.

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Пока неизвестно, когда новая функция станет доступной для всех пользователей мессенджера. Более того, WhatsApp иногда тестирует такие новые функции в течение многих месяцев, прежде чем считать их достойными для официального выпуска.

Как сообщал Укринформ, мессенджер WhatsApp работает над разработкой новой функции, которая будет удалять сообщения пользователей через 90 дней после их появления.

По материалам: Укринформ