Корея оштрафовала Facebook и Netflix
Корея оштрафовала Facebook и Netflix
26.08.2021 10:33
Укринформ
Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC) оштрафовала соцсеть Facebook и стриминговую платформу Netflix более чем на 5 млн долларов США за нарушение конфиденциальности пользователей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.
Facebook получила строгий штраф в размере 6,46 млрд вон (5,5 млн долларов). Для комиссии это стал второй по величине выписанный штраф по этот день.
По данным регулятора, соцсеть создала и хранила шаблоны по распознаванию лица 200 000 местных пользователей без их согласия в период с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года.
В свою очередь, Netflix обязали заплатить более 220 миллионов вон (около 220 000 долларов) за сбор персональной информации 5 миллионов пользователей без их согласия.
PIPC также приказал упомянутым компаниям устранить все проблемы, которые были обнаружены в ходе расследования.
Отмечается, что компанию Google не оштрафовали, но комиссия порекомендовала ей улучшить меры по обработке персональной информации.
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Как сообщал Укринформ, Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало компанию Amazon на 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.
Фото: Getty images
По материалам: Укринформ