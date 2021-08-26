Корея оштрафовала Facebook и Netflix

26.08.2021 10:33

Укринформ

Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC) оштрафовала соцсеть Facebook и стриминговую платформу Netflix более чем на 5 млн долларов США за нарушение конфиденциальности пользователей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Facebook получила строгий штраф в размере 6,46 млрд вон (5,5 млн долларов). Для комиссии это стал второй по величине выписанный штраф по этот день.

По данным регулятора, соцсеть создала и хранила шаблоны по распознаванию лица 200 000 местных пользователей без их согласия в период с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года.

В свою очередь, Netflix обязали заплатить более 220 миллионов вон (около 220 000 долларов) за сбор персональной информации 5 миллионов пользователей без их согласия.

PIPC также приказал упомянутым компаниям устранить все проблемы, которые были обнаружены в ходе расследования.

Отмечается, что компанию Google не оштрафовали, но комиссия порекомендовала ей улучшить меры по обработке персональной информации.

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Как сообщал Укринформ, Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало компанию Amazon на 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.

Фото: Getty images

По материалам: Укринформ