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Ближе к Солнцу, чем Меркурий: ученые зафиксировали самый быстрый астероид

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Ближе к Солнцу, чем Меркурий: ученые зафиксировали самый быстрый астероид

Ближе к Солнцу, чем Меркурий: ученые зафиксировали самый быстрый астероид

Иллюстрация

25.08.2021 15:59

Укринформ

Исследователи из Института Карнеги (США) зафиксировали в космосе самый быстрый астероид 2021 PH27, который ближе вращается вокруг Солнца, чем планета Меркурий.

Как передает Укринформ, об этом сообщает AstonomyNow.

Для выявления 2021 PH27 ученые использовали камеру DECam с расширенной способностью 570 мегапикселей, которая размещена на 4-метровом телескопе им. Виктора М. Бланко в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Ближе к Солнцу, чем Меркурий: ученые зафиксировали самый быстрый астероид

Космический объект был впервые обнаружен 13 августа.

Отмечается, что 2021 PH27 находится в 20 миллионах километров от Солнца. Он делает полный оборот вокруг Солнца за 113 дней.

Температура на поверхности 1-километрового объекта составляет почти 500 градусов по Цельсию, чего достаточно для плавления свинца.

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Расстояние от Меркурия до Солнца изменяется от 46 до 69 миллионов километров.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию рассеянного звездного скопления NGC 2164 в созвездии Золотая Рыба.

Фото: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

По материалам: Укринформ

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