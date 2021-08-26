Ближе к Солнцу, чем Меркурий: ученые зафиксировали самый быстрый астероид

Ближе к Солнцу, чем Меркурий: ученые зафиксировали самый быстрый астероид

Иллюстрация

25.08.2021 15:59

Укринформ

Исследователи из Института Карнеги (США) зафиксировали в космосе самый быстрый астероид 2021 PH27, который ближе вращается вокруг Солнца, чем планета Меркурий.

Как передает Укринформ, об этом сообщает AstonomyNow.

Для выявления 2021 PH27 ученые использовали камеру DECam с расширенной способностью 570 мегапикселей, которая размещена на 4-метровом телескопе им. Виктора М. Бланко в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Космический объект был впервые обнаружен 13 августа.

Отмечается, что 2021 PH27 находится в 20 миллионах километров от Солнца. Он делает полный оборот вокруг Солнца за 113 дней.

Температура на поверхности 1-километрового объекта составляет почти 500 градусов по Цельсию, чего достаточно для плавления свинца.

Читайте также: В NASA увеличили риск столкновения астероида Бенну с Землей в течение следующих 200 лет

Расстояние от Меркурия до Солнца изменяется от 46 до 69 миллионов километров.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию рассеянного звездного скопления NGC 2164 в созвездии Золотая Рыба.

Фото: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

По материалам: Укринформ