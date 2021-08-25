Правительство Японии хочет расширить применение роботов на фоне пандемии – СМИ

25.08.2021 04:43

Укринформ

Японское правительство планирует создать условия для более широкого практического использования роботов в ряде сфер.

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

Для выполнения этой задачи министерство промышленности Японии планирует запросить около 17 миллионов долларов для проектного бюджета на новый финансовый год.

Отмечается, что это примерно в три раза больше, чем в текущем финансовом году.

«Компании нуждаются не только в высокотехнологичных роботах, способных выполнять сложные задачи, но и в рабочей среде, позволяющей осуществить автоматизацию», – говорится в сообщении.

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Как поясняет NHK, компании рассматривают роботов как способ борьбы с нехваткой рабочей силы и пандемией коронавируса, «так как они позволяют сотрудникам соблюдать физическую дистанцию».

По материалам: Укринформ