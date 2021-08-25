Apple запатентовала новую функцию – отвечать на звонки с помощью дыхания
Apple запатентовала новую функцию – отвечать на звонки с помощью дыхания
25.08.2021 17:23
Укринформ
Компания Apple получила патент в Офисе по патентам и товарным знакам США (USPTO) на новую функцию для Apple Watch и iPhone, которая позволит управлять устройствами с помощью своего дыхания.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Apple Insider.
В названии технологии в самом патенте указано «выявление дыхания и переключение режимов при помощи электронного устройства».
Дыхание может быть использовано для активации устройства, а так же как форма подтверждения действий пользователя, например, ответ на входящий телефонный звонок.
В компании отметили, что потенциально технология может быть имплементирована в свои устройствах, таких как Apple Watch и iPhone.
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Отмечается, что Apple едва ли не еженедельно подает многочисленные заявки на патенты. В то же время, наличие заявки на патент свидетельствует больше о сфере интересов Apple и не гарантирует, что эта идея появится в будущем продукте либо услуге компании.
Как сообщал Укринформ, компания Apple планирует в этом году вернуться к своему традиционному представлению нового iPhone в сентябре.
Фото: Getty Images
По материалам: Укринформ