Apple запатентовала новую функцию – отвечать на звонки с помощью дыхания

25.08.2021 17:23

Укринформ

Компания Apple получила патент в Офисе по патентам и товарным знакам США (USPTO) на новую функцию для Apple Watch и iPhone, которая позволит управлять устройствами с помощью своего дыхания.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Apple Insider.

В названии технологии в самом патенте указано «выявление дыхания и переключение режимов при помощи электронного устройства».

Дыхание может быть использовано для активации устройства, а так же как форма подтверждения действий пользователя, например, ответ на входящий телефонный звонок.

В компании отметили, что потенциально технология может быть имплементирована в свои устройствах, таких как Apple Watch и iPhone.

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Отмечается, что Apple едва ли не еженедельно подает многочисленные заявки на патенты. В то же время, наличие заявки на патент свидетельствует больше о сфере интересов Apple и не гарантирует, что эта идея появится в будущем продукте либо услуге компании.

Как сообщал Укринформ, компания Apple планирует в этом году вернуться к своему традиционному представлению нового iPhone в сентябре.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ