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NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей

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NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей

NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей

Фото

21.08.2021 14:19

Укринформ

NASA опубликовало снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции.

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте агенства.

На фотографии можно увидеть смену дня и ночи над Землей.

NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей

В момент, когда была сделана эта фотография, Международная космическая станция находилась на орбите в 263 милях над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане в точке орбитального восхода солнца.

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Как сообщал Укринформ, ученые NASA заявили, что масштабные наводнения на планете Земля начнутся уже в 2030-х годах. По их словам, во многом на это повлияют и колебания Луны, а также глобальное потепление.

Фото: www.nasa.gov

По материалам: Укринформ

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