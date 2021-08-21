NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей
NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей
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21.08.2021 14:19
Укринформ
NASA опубликовало снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции.
Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте агенства.
На фотографии можно увидеть смену дня и ночи над Землей.
В момент, когда была сделана эта фотография, Международная космическая станция находилась на орбите в 263 милях над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане в точке орбитального восхода солнца.
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Как сообщал Укринформ, ученые NASA заявили, что масштабные наводнения на планете Земля начнутся уже в 2030-х годах. По их словам, во многом на это повлияют и колебания Луны, а также глобальное потепление.
Фото: www.nasa.gov
По материалам: Укринформ