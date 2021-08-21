Благодаря новейшим технологиям удалось синтезировать голос Шевченко без какой-либо записи

Аудио

21.08.2021 12:29

Укринформ

Благодаря новейшим технологиям команда украинских креативщиков воспроизвела голос знаменитого Кобзаря – Тараса Шевченко. Этот проект приурочен 30 годовщине Независимости Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает креативное агентство Tabasco в Фейсбуке.

"Сегодня мы хотим анонсировать одну фантастическую работу нашей команды. Да, мы не побоимся этого эпитета, так как нам удалось создать творческую реконструкцию голоса знаменитого Кобзаря – Тараса Григорьевича Шевченко! Этот проект наша команда посвящает всем украинцам в честь 30-летия Независимости нашей страны!", – говорится в сообщении.

Как отмечается, первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году, через 16 лет после смерти Тараса Шевченко, поэтому записей голоса писателя не существует. Но сейчас благодаря новейшим технологиям смогли приблизиться к его воспроизведению.

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"Теперь каждый может услышать то, как мог бы звучать Тарас Шевченко собственными ушами!.. Также в подробностях вы узнаете, как вместе с внешними экспертами, при отсутствии каких-либо записей, нам удалось синтезировать голос на основе антропометрических данных и нейросети", – отметили в агентстве.

Партнерами проекта стали Национальный музей Тараса Шевченко, Министерство иностранных дел и компания Wantent.

По материалам: Укринформ