Tesla разрабатывает роботов-гуманоидов для «опасных и скучных» задач

Tesla разрабатывает роботов-гуманоидов для «опасных и скучных» задач

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20.08.2021 12:57

Укринформ

Гендиректор компании Tesla Маск сообщил, что компания работает над разработкой роботов-гуманоидов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

Первый прототип должен появиться в следующем году.

По словам Маска, высота робота – 127,7 сантиметра, а вес – 57 кг. Он добавил, что робот получил в компании кодовое название Optimus.

Отмечается, что роботы-гуманоиды разрабатываются для выполнения «опасных, повторяющихся или скучных задач».

«Я думаю, что в будущем физическая работа станет выбором, если ты хочешь этим заниматься, то ты это сможешь делать», – сказал Маск.

Как сообщал Укринформ, компания Boston Dynamics, владельцем которой является Hyundai, показала, как ее два робота модели Atlas делают разные гимнастические трюки.

Фото: theverge.com

По материалам: Укринформ