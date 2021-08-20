Tesla разрабатывает роботов-гуманоидов для «опасных и скучных» задач
Tesla разрабатывает роботов-гуманоидов для «опасных и скучных» задач
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20.08.2021 12:57
Укринформ
Гендиректор компании Tesla Маск сообщил, что компания работает над разработкой роботов-гуманоидов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.
Первый прототип должен появиться в следующем году.
По словам Маска, высота робота – 127,7 сантиметра, а вес – 57 кг. Он добавил, что робот получил в компании кодовое название Optimus.
Отмечается, что роботы-гуманоиды разрабатываются для выполнения «опасных, повторяющихся или скучных задач».
«Я думаю, что в будущем физическая работа станет выбором, если ты хочешь этим заниматься, то ты это сможешь делать», – сказал Маск.
Как сообщал Укринформ, компания Boston Dynamics, владельцем которой является Hyundai, показала, как ее два робота модели Atlas делают разные гимнастические трюки.
Фото: theverge.com
По материалам: Укринформ