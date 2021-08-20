NASA приостановило работу SpaceX над лунным модулем после иска Безоса

20.08.2021 06:13

Укринформ

NASA в четверг согласилось приостановить работы над изготовлением космического модуля для высадки на Луну по контракту, заключенному с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX после того, как компания миллиардера Джефф Безос Blue Origin подала в суд на агентство.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

В заявлении американского космического агентства говорится, что оно приостановило работу со SpaceX над посадочным модулем до 1 ноября.

«В обмен на временное прекращение работ все стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств, который завершится 1 ноября, – отметил агентство. – Представители NASA продолжают работать с Министерством юстиции над рассмотрением деталей дела и надеются на своевременное решение этого вопроса».

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Компания SpaceX на этой неделе пыталась выяснить, «имеет ли суд полное и точное представление о фактах и обстоятельствах, связанных с этим протестом, включая существенный ущерб, который несет SpaceX, если суд удовлетворит иск Blue Origin».

Как сообщал Укринформ, Blue Origin подала в федеральный суд США иск на NASA по поводу контракта стоимостью 2,9 млрд долларов, который космическое агентство заключило со SpaceX в апреле, по изготовлению космического модуля для высадки на Луну. При этом NASA отклонило предложения Blue Origin.

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В прошлом месяце Управление государственной отчетности США поддержало решение NASA в связи с его решением выбрать единственного поставщика лунного модуля.

По материалам: Укринформ