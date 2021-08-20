NASA предупреждает о масштабных наводнениях по всему миру

NASA предупреждает о масштабных наводнениях по всему миру

20.08.2021 06:47

Укринформ

Ученые NASA заявили, что масштабные наводнения на планете Земля начнутся уже в 2030-х годах. По их словам, во многом на это повлияют и колебания Луны, а также глобальное потепление.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на портал cursorinfo.co.il.

Отмечается, что в скором времени повышение уровня моря станет той проблемой, которую человечеству придется решить. Особенно это будет актуально для прибережных регионов различных стран. Ученые прогнозируют, что к началу следующего века уровень Мирового океана поднимется на метр.

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Как рассказал сотрудник агентства Бен Хемлингтон, частоты прибережных наводнений увеличится. Более того, они станут более масштабными и с ними придется справляться, чтобы вести нормальную жизнь.

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По словам ученого, циклы колебания Луны, которые длятся около двух десятков лет, заставляют приливы усиливаться и ослабевать. Поэтому именно спутник Земли повлияет, согласно прогнозам, на уровень Мирового океана на нашей планете.

Фото: Julie Just

По материалам: Укринформ